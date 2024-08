Meteo allerta della Protezione Civile | Ondate di calore in Campania fino alle 14 di lunedì 5 agosto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il Centro FunzionaleRegione, in considerazione del quadroin atto, ha prorogato l’avviso diper “di” attualmente in attoore 14 dia domani la criticità riguarderà l’intero territorio. D12 di domani, invece, l’avviso interesserà solo i comuni definiti a rischio elevato in base all’elenco riportato nella Delibera di Giunta regionale, ossia quellifascia costiera dell’intera regione. In queste aree si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3-5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80% ed in condizioni di scarsa ventilazione.