Frittelle di zucchine al forno | leggerissime e veloci

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ledialsono un antipasto o un contorno veloce e leggero. Non prevedono ovviamente frittura e contengono pochissimi grassi. Si preparano in un lampo e cuociono in meno di mezz’ora. Possiamo servirle subito, calde e fumanti, ma sono deliziose anche a temperatura ambiente o fredde da frigorifero. Se non finiscono, possiamo conservarle per un massimo di due giorni ben chiuse in un contenitore ermetico. Gustiamole da sole, tali e quali, oppure accompagnate da una salsina sfiziosa o da una maionese fatta in casa. Sono talmente saporite e invitanti che convinceranno anche i più piccoli all’assaggio.