Assisi padre violento chiude i figli nella cuccia del cane Allontanato dal comune di residenza

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un grave caso di maltrattamenti ha sconvolto la città di. Un uomo di 49 anni è statodalla sua abitazione e dalper aver minacciato di morte e maltrattato idella sua compagna. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe imposto una disciplina crudele e violenta sui due ragazzi, infliggendo loro pugni, schiaffi e denigrazioni. In più occasioni, li avrebbe costretti a rimanere chiusidelo in uno sgabuzzino, giustificando queste punizioni come un metodo educativo.Leggi anche: Scooter si schianta contro lo spartitraffico: Orazio muore a 19 anni La situazione si è aggravata al punto che la madre, consapevole della pericolosità dell’uomo, ha deciso di dormire con iper proteggerli. Temendo per la sicurezza dei ragazzi, ha deciso di abbandonare la casa a luglio, cercando rifugio altrove.