Un presidio vitale per il territorio

(Di giovedì 1 agosto 2024) ’Les Amies’ è una boutique di abbigliamento nata con l’obiettivo di soddisfare l’esigenze delle clienti alla ricerca di capi particolari. Zamboni, anche lei partecipa alla rassegna? "Le iniziative come questa danno un aiuto a chi vive situazioni di difficoltà. Inoltre partecipare non ci costa niente e ci fa piacere. E poi, se vero che ’nomen omen’, questo principio ci impone di accogliere. Secondo lei prima era una situazione pericolosa? "No, non lo è. Bologna è una città mediamente sicura, soprattutto in una via centrale e con molta affluenza, noi siamo come un paesino dove tutti si conoscono. Purtroppo ci sono possono essere episodi di microcriminalità per questo ci siamo resi disponibili. Inoltre, può sempre capitare a chiunque. A maggior ragione d’estate, quando c’è una paura maggiore essendoci poca gente in giro.