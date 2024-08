Scherma le azzurre del fioretto femminile approdano in finale alle Olimpiadi con qualche brivido

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà Italia-Stati Uniti ladella prova a squadre didi Parigi 2024. Pronostico rispettato tra le due formazioni più forti e che erano attese dal duello per la medaglia d’oro. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha sconfitto in semiil Giappone ed è certo di conquistare una medaglia. Ottimo avvio dellecon Errigo e Volpi che portano l’Italia sul +6 (10-4). L’Italia ha poi amministrato il vantaggio assalto dopo assalto, toccando anche la doppia cifra di vantaggio negli assalti finali di Favaretto ed Errigo. Volpi ha iniziato malissimo contro Ueno (break di 7-1), ma la toscana ha comunque rimediato, chiudendo alla fine per 45-39. Come detto inl’Italia affronterà gli Stati Uniti di Lee Kiefer e Lauren Scruggs, rispettivamente oro e argento della prova individuale.