Napoli allenamento congiunto con la Cavese | Cheddira in gol due volte buona prova di Folorunsho

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 agosto 2024)a Castel di Sangro: alla fine del primo tempo ilconduce per 2-0 sulla, grazie alla doppietta di. Castel di Sangro, 1 agosto 2024 — Ildi Antonio Conte ha sostenuto questa mattina undi alta intensità con lapresso il centro sportivo di Castel di Sangro. Questo incontro rappresenta un ulteriore test per gli azzurri, che stanno affinando la loro preparazione in vista della nuova stagione. Durante la seduta, Conte ha schierato una formazione che ha visto il debutto di diversi giocatori che avevano avuto meno spazio nella partita di ieri contro il Brest. L’undici iniziale ha visto in campo: Caprile in porta, Marin e Jesus al centro della difesa, con Natan e Zerbin sugli esterni.