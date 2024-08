Informativa Crosetto su Nato Fratoianni Avs | Follia Governo Meloni far crescere spesa militare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2024 "Il ministroè venuto qui a raccontarci che la nostraè destinata, inevitabilmente, a. L'obiettivo del 2% è addirittura diventato un obiettivo minimo, c'è già chi propone di aumentarlo. Noi siamo completamente contrari a questa prospettiva: l'idea di spendere miliardi dicorrente in più, ogni anno, in sistemi di difesa e in armamenti è unaper un Paese come il nostro che avrebbe, invece, disperatamente bisogno di enormi investimenti strutturali, che vadano in tutt'altra direzione". Lo afferma nell'aula di Montecitorio Nicoladell'Alleanza verdi sinistra dopo l'del ministro della Difesa. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev