Rimini De Vitis sempre più vicino Acampa ai saluti | va all’Altamura

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilha trovato il giocatore per completare il pacchetto difensivo. In realtà, il curriculum di Alessandro De, 32enne piacentino, racconta di un vita passata in mezzo al campo. Prima di arretrare di qualche metro. Su di lui i biancorossi hanno messo gli occhi da più di qualche giorno, bussando alla porta del Pisa. Proprio in Toscana il difensore-centrocampista, figlio e nipote d’arte (il papà Antonio, attaccante di professione, ha vestito le maglie di Napoli, Palermo e Salernitana tra le altre e il nonno Gino è stato il capitano del Lecce), ha trovato la sua dimensione ideale con l’ex Luca D’Angelo al timone. Sei stagione in nerazzurro, con tanto di promozione dalla C alla B. Ora Desembra pronto a cambiare aria e quella della Romagna pare lo alletti.