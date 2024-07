Million Day i cinque numeri vincenti | arriva 1 milione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Day, becca 5su 5 e si porta a casa il malloppo grosso. Ecco quello che è successo a Torino. La vincita è incredibile Sono tanti i giochi in circolazione che permettono agli italiani di sognare. Dal Lotto, del quale vi parliamo tutti i giorni o quasi, passando per il 10eLotto, continuando ovviamente con il Superenalotto e per i Gratta e Vinci e chiudendo, in questo caso, con ilDay. Anche ilDay regala moltissimi soldi (AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, è stato proprio con questo gioco – così come ci racconta Torino Today – che nel capoluogo piemontese sono stati vinti una montagna di soldi che evidentemente cambiano la vita di una persona.