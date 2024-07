Micronazioni hi-tech in alto mare e mondi spaziali La quinta puntata di Stati di Carta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua dalla nostra edicola multimediale di piazza Colonna il viaggio intorno al bizzarro mappamondo dellein miniatura che si sono autoproclamati tali sfidando il diritto internazionale e i Paesi ufficialmente riconosciuti. Ecco la quartadel podcast di Davide Di Santo. 5. Pere per cielo. Senza troppo clamore, un gruppo di magnati della tecnologia e della finanza lavora da qualche tempo alla creazione di comunità ipertecnologiche e autosufficienti in. L'obiettivo? Smarcarsi finalmente da ogni obbligo di legge o fiscale. In altre parole, isole galleggianti sotto la propria bandiera. I primi esperimenti sono già realtà, proprio come leLe puntate precedenti:4. Nascita (e morte) di una nazione. L'incredibile storia dell'Isola delle rose dalle cronache dell'epoca e dalla voce del suo creatore.