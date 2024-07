Kim Yeji è la prima icona di stile delle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sono passati solo pochi giorni dall'iniziodi Parigie la novità più sorprendente dei Giochi non è in qualche modo stata rappresentata dalle tute avanguardistiche degli atleti o dal ménage á trois virale della cerimonia d'apertura; piuttosto, le uniformi da cyborg dei tiratori olimpici hanno catturato i cuori degli spettatori più nerd. In effetti, Internet ha già incoronato la 31enne tiratrice sudcoreana Kim, che domenica si è aggiudicata l'argento nella gara femminile di pistola ad aria compressa da 10 metri, come la star dallopiù freddo dei Giochi di quest'anno. È difficile non essere d'accordo con loro. Shooting - Olympic Games Paris: Day 2 Charles McQuillan/Getty ImagesDurante il fine settimana, l'atleta è scesa al poligono del Centro di tiro di Chateauroux con l'aspetto di un'assassina di fantascienza ultracontemporanea, in tenuta sportiva.