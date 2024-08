Boom di prenotazioni nei campeggi ma i costi aumentano dell’11%

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Federconsumatori: “Aumenta soprattutto il costo delle piazzole dei” Per l’estate 2024 si registra una crescita dellepresso igrazie aialle stelle di hotel ed appartamenti. Gli italiani scelgono iper ipiù accessibili rispetto ai classici hotel e villaggi ma anche per stare all’aria aperta ed a contatto con la natura. Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, tra rinunce e sacrifici, nel 2024 il 41,3% degli italiani andrà in vacanza (2,3% rispetto allo scorso anno). Di questi, la maggior parte (52,7%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, prevalentemente cercando ospitalità presso amici e parenti.