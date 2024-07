Bellucci-Michelsen in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Washington 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mattiascenderà in campo contro Alexall’Atp 500 di, in occasione del suo match di secondo turno. Prosegue l’ascesa del classe ’01 azzurro, che dopo Atlanta ha iniziato alla grande anche il torneo nella capitale degli States. Tanti gli incontri vinti nell’ultimo periodo da Mattia, che punta sempre più da vicino la top-100. Dopo il successo in due set su Mackenzie McDonald,il nostro portacolori è atteso da un match non facile contro Alex, altro giovane talento statunitense che quindi potrà godere del tifo di casa. PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI L’incontro trae McDonald è in programma mercoledì 31 luglio come 2°incontro dalle 17:00 italiane. Latelevisiva dell’incontro sarà proposta da Sky Sport, tramite Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203).