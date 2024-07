Sky | Osimhen vuole il PSG niente scambio col Chelsea

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 30 luglio 2024) Francesco Modugno di Sky Sport rivela gli ultimi sviluppi sul futuro di. Il PSG in pole, si complica l’ipotesi. Le ultime da Castel di Sangro. Castel di Sangro, 30 luglio 2024 – Francesco Modugno, inviato di Sky Sport nel ritiro del Napoli, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Victor. Il giornalista ha delineato uno scenario che vede il PSG in pole position, mentre si allontana l’ipotesi di unocon il. Sky:il PSG,colModugno ha descritto lo stato d’animo del giocatore: “La giornata didi oggi? Ci aiutano le immagini, le abbiamo documentate: oggi era sorridente, poi è evidente che stia vivendo un po’ di disagio in questi giorni e una legittima frustrazione.