Sabrina Paladini a capo della direzione People & Trasformation di Digital360

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024)nominachief; Transformation Officer a guidaneonata; Transformation. Nel suo nuovo incarico, la manager ha il compito di guidare la struttura che garantisce la coerenza e l’attuazione pratica dei purpose e dei valori aziendali in sinergia con le altre funzioni del gruppo, oltre a definire i sistemi di performance management e misurazione delle prestazioni, pianificare la selezione e lo sviluppo del personale, elaborare piani per la crescita e la valorizzazione del potenziale di dipendenti e collaboratori, gestire l’employer branding e la comunicazione interna, nonché sviluppare strumenti di collaborazione e programmi di formazione in un periodo di significativa evoluzione per il gruppo. L'articolodiproviene da Ildenaro.it.