Parigi 2024 surf | cancellato il programma odierno per maltempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono state cancellate le gare divalide per i Giochi die innella giornata odierna di martedì 30 luglio a Tahiti, in Polinesia francese. Gli organizzatori hanno infatti reso noto, tramite il sito ufficiale, che le cattive condizioni meteo non permettono di svolgere le gare in sicurezza. Per non mettere a rischio iisti, e farli gareggiare sulle onde di Teahupo’o in un oceano le cui condizioni meteorologiche sono poco rassicuranti, si è deciso dunque di cancellare il. Posticipati di 24 ore perciò quarti di finale, semifinali e finali sia maschili che femminili.ilperSportFace.