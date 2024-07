Pari tra Fiorentina e Hull City 2-2 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Finisce intà la terza uscita in terra inglese del precampionato della. I ragazzi di mister Palladino si fermano sul 2-2 contro l’. Al vantaggio di Dodo’ al 29? e al raddoppio di Moise Kean al 52? hanno risposto Omur, su punizione al 73?, e Longman. Non irresistibile Terracciano su entrambe le reti degli inglesi: si fa sorprendere su tutti e due i gol e i suoi interventi sono da rivedere. Nel primo tempo il match fatica ad ingranare e l’unico a tenere alta la bandiera viola è Kean, che prova più volte di testa a trovare la porta. Dal nulla però ecco il vantaggio della: cross di Biraghi che scorre per tutta l’area e tap in di Dodò che schiaccia il pallone e beffa il portiere avversario. Al 41? ancora Kean di testa ma la palla sfiora soltanto il palo.