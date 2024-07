Ostigard è un nuovo giocatore del Rennes | A Napoli anni fantastici ma avevo bisogno di più minutaggio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) Ufficiale, Leoè undel. Al7 milioni. Il club azzurro lo saluta così: Per sempre campione d’Italia. In bocca al lupo, Leo. From Norway to, per sempre campione d’Italia. In bocca al lupo Leo. #ProudToBepic.twitter.com/h4z92I1sCq — Official SSC(@ssc) July 30, 2024è undel: «di piùin campo» Le prime parole del difensore norvegese dopo il trasferimento: «Oggi sono un uomo felice. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Ho trascorso due, ma sentivo che era il momento di cambiare per continuare ad avere un tempo di gioco all’altezza delle mie ambizioni. Ho avuto un ottimo feeling con i dirigenti del, voglio essere un punto di riferimento in questo progetto sportivo.