Louis Vuitton ha scelto Taormina per inaugurare il suo primo Sky Bar

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Sarà pure estate, ma la moda non va mai in vacanza. Anzi, da tempo ormai i brand hannodi sfruttare i mesi più caldi dell’anno per accompagnare i propri clienti nelle loro mete estive preferite., ad esempio, hadiil Le Bar, una terrazza sul Mediterraneo che vuole essere la massima espressione dell’idea di lifestyle della Maison. L’apertura si inserisce nel progetto di resort estivi diin giro per il mondo e che comprende pop-up, esperienze culinarie e takeover sulle spiagge. STEPHANE MURATETSTEPHANE MURATETA rendere Le Barunico ci sono però una serie di motivi.