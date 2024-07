Fiera d’agosto tra musica e tombolate Bulgarelli | E un’aula immersiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) LAGOSANTO Sono stati l’assessore alla cultura Alessia, il presidente della Pro loco Primo Vecchiatini, la presidente del consiglio comunale Doriana Doria e Gianni Bragante del Fenicottero d’Oro a presentare l’Anticaa Lagosanto, giunta alla 450esima edizione che si aprirà venerdì prossimo per concludersi il martedì successivo.tutte le sere, tranne la domenica dove saranno protagonisti le allieve delle scuole di ballo laghesi. Si inizia sempre in piazza I Maggio, venerdì con gli "Stereo 8", a seguire gli "Autoritratti". Lunedì il Contest di canto e danza "Rising Stars" una gara fra 12 cantanti e scuole di ballo del territorio presentata da Elisa Giorio, preceduta dalla presentazione della squadra di calcio di Lagosanto, con ospiti il duo comico Dandarini e Dalfiume. Martedì sera i The Serious Project e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.