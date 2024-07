Elisa Di Francisca bacchetta gli schermidori italiani | Manca un po’ di mordente Se gli arbitri non sono in grado facciano altro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) I Giochi Olimpici di Parigi 2024 proseguono all’insegna dell’adrenalina per quanto riguarda la scherma italiana. Tra delusioni cocenti, bellissime prestazioni e rabbia notevole, stiamo letteralmente vivendo in un frullatore di emozioni. La giornata di ieri, poi, è stata l’apice di tutte queste cose. Il fioretto maschile ha proposto una eliminazione prematura (ed a sorpresa) del numero 1 del ranking Tommaso Marini, quindi la splendida cavalcata di Filippo Macchi beffato (per essere generosi) proprio nell’ultima stoccata della finale contro il rappresentante di Hong Kong Cheung Ka Long. Ma, oltre alla medaglia di bronzo di Luigi Samele, si potrebbe dire che il toscano classe 2001 sia stata la nota più lieta della nostra spedizione, sino ad ora. Per il resto, da Arianna Errigo al sopra citato Tommaso Marini, le occasionite per la nostra squadranumerose e pesanti.