Satriano finanzia il mercato dell’Inter? Tesoretto in arrivo!

(Di lunedì 29 luglio 2024)è uno dei tanti esuberi in uscita dall’Inter e si attendono novità sulla sua cessione. L’attaccante è richiesto in Francia e può portare una buona cifra alla squadra. La dà Sport Mediaset. RITORNO MOMENTANEO – Martinnon sta partecipando al ritiro ad Appiano Gentile. Questo è un evidente segnale di come non rientri nei piani di Simone Inzaghi, con la necessità da partedi trovare una sistemazione. Dopo tanti prestiti, più o meno proficui, ora si studia la possibilità di ottenere una cessione a titolo definitivo che porti in cassa soldi freschi da reinvestire per gli obiettivi.esce e l’Inter guadagna: la cifra probabile TOCCATA E FUGA – Nella scorsa stagione,era in prestito al Brest e la stessa formazione biancorossa lo rivuole.