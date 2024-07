Robert Downey Jr torna alla Marvel nei panni del cattivo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non ce ne vogliano i fan dei fumetti, ma questa frase de Il cavaliere oscuro si adatta perfettamente alle ultime novità sull’universo, presentate al Comic-Con di San Diego. «O muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il» aveva detto Harvey Dent dal suo letto di ospedale, ma in questo casoJr ha fatto entrambi. Finito di vestire idi Iron Man, l’attore è pronto are sul grande schermo nel ruolo di uno dei più grandi cattivi, Dottor Destino, recentemente interpretato perAudible dvoce di Luca Ward. «Dottor Destino è uno dei personaggi più complessi dell’Universoe ha bisogno di un attore veramente eccezionale per dargli vita» hanno raccontato dal palcoscenico di San Diego i fratelli Russo prima di svelare — tra le grida dei fan — il casting diJr.