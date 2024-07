Disoccupazione | Fondimpresa e politiche attive a sostegno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il piano Avviso 3/2024 L’Avviso 3/2024 diè lo stanziamento di un fondo di 20 milioni di euro per la qualificazione/riqualificazione e la formazione professionale di soggetti disoccupati/inoccupati. Attraverso specifici piani formativi le aziende potranno preparare il personale per ottenere abilità e crescita professionale, ovviando allo squilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. L’avviso è riservato ai soggetti disoccupati e/o inoccupati che dovranno essere assunti dall’azienda tramite un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato. È consentito includere nei percorsi formativi i partecipanti la cui assunzione da parte dell’azienda proponente è avvenuta dopo la presentazione della domanda di finanziamento. In particolare, per richiedere un finanziamento, è necessario che il 90% dei partecipanti sia assunto a tempo indeterminato.