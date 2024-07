Sono senza parole Martinenghi trionfa nei 100 rana | prima medaglia d' oro per l' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Impresa di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100. L'azzurro vince l'oro con 59.03 davanti al campione olimpico britannico Adam Peaty di 2 centesimi (59.05) e allo statunitense Fink (59.05). Si tratta dellad'oro vinta dall'a Parigi 2024. Fino a questo momento, gli azzurri erano solo riusciti a conquistare tre bronzi e un argento. "Almeno diamo una spiegazione a questi capelli,. Non ho niente da dire, ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma cogliere l'attimo. Il tempo non è dei migliori, ed è quasi inspiegabile la cosa. A me interessa essere su quel podio". Così a Raisport Nicolò Martinenghi, dopo aver conquistato l'oro nei 100. "Non lo canto l'inno, ma è per scaramanzia non per menefreghismo. Questo oro è per tutti, è la ciliegina sula torta che mi mancava, ho vinto una Olimpiade dopo aver presoa Tokyo.