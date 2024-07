Ascoltare abusivamente il concerto Taylor Swift? A Monaco 45mila fan ce l’hanno fatta | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Accaparrarsi un biglietto per una delle tappe dell’Eras Tour diè quasi un sogno, un miracolo, una missione impossibile. C’è chi si accampa fuori dagli stadi,è accaduto a San Siro a Milano, perile c’è chi prende d’assalto una collina anche per sbirciare da lontano, qualche attimo dello show. È quello che è accaduto afan che si sono accampati letteralmente davanti all’Olympiastadon di, in Germania. Un colpo d’occhio eccezionale immortalato anche da diversi video che sono circolati in Rete. La stessa artista se n’è accorta: “Abbiamo persone in un parco fuori dallo stadio, migliaia di persone che ascoltano da lì! – ha urlato dal palco – Siete i benvenuti e passeremo tutta la notte insieme”. Applausi sia dai 75mila fan paganti allo stadio che dai 45 “abusivi” sulla collinetta fuori la location.