Alpe del Nevegal 2024 | classifiche ma si chiude con tragedia

(Di domenica 28 luglio 2024) Nel massimo rispetto di chi ha organizzato la 50esima edizione della gara in salitadel, con sforzi immani e tanto tempo dedicato, ci limitiamo (purtroppo) a mostrarvi solamente leed alcune foto della gara. Questo perchè un gravissimo episodio è avvenuto dopo che la gara era terminata. Un volontario ha perso la vita per un incidente avvenuto in fase di ripristino della sede stradale. Un carrello sul quale viaggiavano alcune persone (non sappiamo se in condizioni di piena sicurezza) si è tragicamente ribaltato in una scarpata. il bilancio è pesantissimo con un morto ed un ferito grave, trasportato in ospedale in elisoccorso. Dalla redazione de “Il Giornale Digitale” le più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo deceduto.