Sassuolo assalto decisivo per avere Tutino Messi 5 milioni sul tavolo del Cosenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Prende quota, nelle intenzioni se non (ancora) negli esiti, il mercato del. Con Carnevali e Palmieri che, ultimata la prima fase della preparazione, avranno sicuramente fatto il punto con il tecnico Fabio Grosso ottenendone indicazioni che tracciano nuove rotte in uscita e in entrata. Così, se in uscita ilè certo di perdere almeno uno (se non due) difensori centrali, visto che Tressoldi vorrebbe tornare in Brasile ed Erlic ha mercato importante (Torino e Parma gli ultimi a sondarlo, dopo Atalanta e un paio di club tedeschi), anche Pinamonti sembra potersi allontanare (ci pensano il Napoli e la Fiorentina, ma anche Leicester e Ipswich Town, oltremanica) diventa obbligatorio, per Carnevali e Palmieri, guardarsi attorno.