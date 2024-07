Perché sinistra e destra sbagliano entrambe sul problema degli affitti brevi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 luglio 2024) Due eventi apparentemente marginali hanno dimostrato come lae laitaliana abbiano visioni complementari su turismo e. Il 23 luglio, infatti, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato la Sindaca di Firenze Sara Funaro, per discutere di turismo di qualità. Il 19, invece, è stato assegnato alla commissione attività produttive della Camera dei Deputati un disegno di legge a firma Pd che attribuirebbe enormi poteri ai sindaci dei comuni ad alta densità abitativa per ridurre fortemente, se non vietare, gli. Apparentemente, le due cose sono antitetiche. Da una parte, il turismo di qualità è un modo edulcorato per dire turismo per ricchi, e quindi escludente.