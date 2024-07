Fagnano Olona diciannovenne in vacanza in Sardegna annega mentre fa snorkeling

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Si chiamava Giorgio Noris e abitava ail giovane morto ieri, venerdì 26 luglio,faceva il bagno a Cala Girgolu, in. Si trovava ine, secondo la ricostruzione dell’accaduto, ha avuto un malore dopo essersi immerso in acqua con alcuni amici. Bagnanti segnalano presunto corpo galleggiante al largo di Marina di Levante. Massiccia operazione di ricerca in mare da parte di bagnini, Guardia Costiera e vigili del fuoco, ma senza esito. Precedente segnalazione di persona scomparsa si è rivelata falso allarme. La tragedia Sono quasi le 13 quando Giorgio e alcuni compagni didecidono di farsi un bagno. Si trovano sulla spiaggetta di Cala Girgolu, località balneare nella costa nord orientale della, nel territorio di Loiri Porto San Paolo.