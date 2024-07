Toti si dimette da incensurato il centrodestra attacca | La sinistra ha sciacallato senza vergogna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) La voce si era diffusa in mattinata, poi a metà giornata è arrivato l’annuncio: Giovanniha rassegnato le dimissioni da presidente della Regione Liguria. In una lunga lettera, il governatore ligure, ai domiciliari dal 7 maggio scorso e colpito da due ordinanze di custodia cautelare con l’accusa di corruzione, ha spiegato i motivi della sua scelta e annunciato l’intenzione di riportare la Regione al voto entro tre mesi. La, dopo essere scesa in piazza nei giorni scorsi sciacallando sull’inchiesta che coinvolge il governatore, ha esultato alla notizia mentre ilha stigmatizzato le pressioni che hanno portato alla decisione didi lasciare.