Quarto Grado – Le Storie oggi l’ultimo appuntamento della stagione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) “– Le”,. Al centropuntata il caso Resinovich, venerdì 26 luglio, alle ore 21.25, su Retequattro, ultimo l’stagionale con “– Le”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino alla sua casa, a Trieste il 5 gennaio 2022. Gli inquirenti continuano a indagare, per sciogliere il dubbio se la donna si sia suicidata o se si tratti di omicidio. Leggi anche: Trump contro Harris: “la sua candidatura un colpo di stato” Al centropuntata, anche la vicenda di Sarah Scazzi, la ragazzina di Avetrana assassinata il 26 agosto 2010.