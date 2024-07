Parigi e le Olimpiadi 2024 una montagna di soldi | le cifre sono da capogiro!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 luglio 2024)e le, unadi: leda! Lestanno per accendere i riflettori sulla Ville Lumière!, amata per la sua atmosfera romantica e le sue croccanti baguette, si trasformerà nella capitale mondiale dello sport. Ma quali saranno le ricadute economiche di questo grande evento sulla capitale francese? Scopriamolo insieme! Pronti a immergervi in un mondo di numeri e previsioni? Leun evento emozionante, ma non senza rischi economici. Ricordate quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha declinato l'offerta di ospitare i Giochi? Ebbene,ha deciso di cavalcare l'onda e, a quanto pare, spera di uscirne con un bel guadagno. Gli analisti economici hanno già iniziato a fare le loro previsioni e sembra che la città della Torre Eiffel possa aspettarsi un discreto ritorno economico.