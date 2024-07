Parigi 2024 l’Italvolley contro il Brasile De Giorgi | Noi pronti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – Meno di 24 ore all’esordio della Nazionale di pallavolo maschile nella 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Quello di domaniilalle ore 13 (Diretta TV Discovery, DAZN, RaiSport HD con finestre su Rai 2) sarà un match particolare: sia perché Italia-è un grande classico della pallavolo mondiale sia perché segnerà il ritorno di Ferdinando Deai Giochi Olimpici a distanza di 36 anni dalla sua unica partecipazione come atleta, Seoul 1988. Deè dunque pronto a esordire da Commissario Tecnico nel torneo a Cinque Cerchi così come la maggior parte della sua giovane formazione (età media più bassa della manifestazione maschile con 24 anni e 9 mesi) che può contare ben otto esordienti ai Giochi (solo in 5 hanno già vissuto l’esperienza olimpica: 2 partecipazioni per Giannelli, 1 per Sbertoli, Lavia, Galassi e Michieletto).