Parigi 2024 Da Tamberi a LeBron James le stelle alla sfilata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – Non solo Arianna Errigo e Gianmarcoportabandiera azzurri nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di. Al fianco dell’olimpionico di salto in alto di Tokyo e dell’olimpionica a squadre di fioretto di Londra ci saranno tanti altri campioni internazionali a recitare il ruolo degli alfieri. La Campionessa di tennis del Grande Slam Coco Gauff e ledel basket maschilee Giannis Antetokounmpo sono tra i portabandiera per gli Stati Uniti e la Grecia. Antetokounmpo, Campione NBA e due volte MVP con i Milwaukee Bucks, sarà affiancato dconnazionale e marciatrice Antigoni Drisbioti. La Francia, Paese ospitante, sarà l’ultima portabandiera con il campione Olimpico di nuoto Florent Manaudou e la medaglia d’argento nel lancio del disco Mélina Robert-Michon.