Ecco il ’Festival Wordland’ | 14 appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo le date ‘satellite’ con le ‘Storie dal Mondo per Bimbi’ parte ufficialmente il ‘Festival Worldland’ giunto alla sua 10ª edizione che proporrà 14nel Fermano. Spettacoli tutti alle 21,30: si parte domani a Falerone con Petricca & Giannasso (Early Blues). Il 31 luglio in piazza Mazzini di Monteleone di Fermo ‘Jazz Sea Quartet’. Il 1 agosto è piazza Leopardi di Belmonte Piceno ‘Blue Velvet Jazz Band’. Il 3 agosto sempre a Belmonte Piceno il ‘Simone Maggio Trio’. Il 4 agosto in pizza Garibaldi di Massa Fermana ‘Loris Ferretti – Canzoniere Popolare’ a seguire ‘Natascia Zanni – Flussi’. Il 5 agosto a Massa Fermana ‘Enrico Guida – Women of Spoon River’. Il 9 agosto a Montegiorgio ‘The Delta’s Boots Blues Band’; il 10 agosto a Montegiorgio ‘Roberto Zechini & Mike Rossi’.