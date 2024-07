Rbr che salto di qualità Ecco perché si può sognare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Loriano Zannoni Fisicità e, ilè evidente. Rbr ha arricchito il roster in maniera visibile e si presenta ai nastri di partenza della nuova A2 come uno dei top team del girone. Magari non sul podio, con le corazzate Cantù, Pesaro, Brindisi e Udine a battagliare per la promozione diretta, ma subito dietro. A più di due mesi dal via del campionato la griglia sta per comporsi e qualche posizione può cambiare, ma il nucleo base, a parte qualche americano mancante, c’è in tutte. Rimini aspetta solo il "sì" di Anumba, ancora non confermato ufficialmente, e l’arrivo del giovanissimo Sankaré, che però è un 2007 e non dovrebbe avere impatto immediato, pur con una dote di talento invidiabile. La squadra, per il resto, è già tutta vestita di biancorosso, tra chi c’era già e chi è appena arrivato.