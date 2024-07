Piovani | Inter gran voglia di iniziare! Obiettivo? Creare una famiglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Women è tornata a lavoro per preparare la nuova stagione. Mister Gianpiero, appena approdato sulla panchina nerazzurra, fissa gli obiettivi e racconta le proprie sensazioni.– Gianpieroracconta le prime impressioni dal ritiro dell’Women: «C’è tantadi ricominciare, anche perché abbiamo finito a metà maggio ed è passato tanto tempo. C’èdiquesta bellissima avventura insieme ad un gruppo nuovo formato da ragazze che ho conosciuto e dal primo impatto mi sono parse vogliose. Questo è un buon inizio sicuramente. C’è tantadi lavorare per cercare di fare bene. Abbiamo delle nuove giocatrici e quello che chiedo, visto che siamo una delle ultime squadre di Serie A che parte per il ritiro perché stiamo aspettando che rientrino le Nazionali, è di fare in fretta.