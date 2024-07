Parigi 2024 Mornati | Vince chi si adatta meglio al contesto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Carlo, segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Team in occasione dei Giochi di, afferma: “La nostra responsabilità più importante è mettere tutti nelle condizioni migliori per performare. Alle Olimpiadispesso non il più forte ma chi sialla situazione, agli orari, agli spostamenti, chi è più disposto a capire che si è in uncompletamente diverso rispetto alla normalità. C’è comunque la percezione da parte di staff e atleti che nei loro confronti ci sia un occhio di riguardo“. “La speranza è che ognuno torni soddisfatto del risultato che ha fatto, l’Olimpiade chiude per molti un cerchio. Previsioni di medaglie? Su questo sono asettico, non mi piace parlare di numeri. Ma l’onda lunga dei risultati olimpici è sotto gli occhi di tutti”.: “chi sial” SportFace.