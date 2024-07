Il tabellone di Jasmine Paolini alle Olimpiadi | Andreeva spaventa al 2 turno ma Swiatek é dall’altra parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il 2024 diè stato semplicemente sensazionale: due finali Slam raggiunte, il primo WTA 1000 vinto in carriera e la quinta posizione nella classifica mondiale. Adesso per la tennista toscana c’è un nuovo obiettivo ed è quello della medagliadi Parigi 2024. Un traguardo non semplice, ma che è comunque alla portata dell’azzurra, testa di serie numero quattor. Il cammino diinizierà contro la rumena Ana Bogdan, numero 96 della classifica mondale. Sulla carta un primoche non dovrebbe creare problemi, mentre già nel match successivo perci sarebbe l’ostacolo Mirra, in un remake della semifinale giocata proprio a Parigi. In quella circostanza vinsecon un perentorio 6-3 6-1, ma bisogna ricordare che la russa riuscì a battere l’azzurra a Madrid qualche settimana prima.