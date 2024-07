Cosa può copiare il centrosinistra italiano dal Fronte popolare francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Flavio Barbaro, Gaia Gori e Francesco Saverio Zucchini La situazione in Francia è decisamente complicata, tanto da non poter ancora comprendere a pieno quali saranno le coalizioni e le maggioranze, quindi da non poter ancora chiamare ciò che è avvenuto “vittoria” o “sconfitta” di qualcuno. Sicuramente, dal secondo turno esce con più seggi il Nuovo(NFP), che compare nella maggior parte delle ipotesi di governo e la cui esperienza potrebbe portare a ragionare anche il nostro campo largo per tentare di “mimare” i francesi. Questo però non deve essere l’obiettivo: la situazione non è sovrapponibile, sia per la forma di governo differente, sia anche per il tipo di esperienza politica messa in campo in Francia.