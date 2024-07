Camera commercio Napoli CNA Campania Nord su dichiarazioni Fiola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024). Il presidente CNAprende le distanze: “Trascinare le associazioni in una polemica politica elettorale è inopportuno e squallido. Oggi il mondo produttivo richiede rigore e sobrietà” «Trascinare le associazioni e il mondo produttivo in una querelle politica ed elettorale è inopportuno ancorché squallido. La conferenza dell’ex presidente delladidiCiroè la conferma che le associazioni storiche ci avevano visto giusto nel non ritenerlo all’altezza di guidare l’entele partenopeo». Così ha eserdito in una comunicazione inviata ai media il Presidente di CNA, Vincenzo Santo.