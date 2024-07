Basket B2 | Edoardo Roveda è un nuovo giocatore del Centro Basket Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024). Classe 1998,è un playmaker dotato di ottime qualità tecniche ed una certa lucidità in cabina di regia. Il suo playmaking di livello lo contraddistingue come uno dei playmaker piu efficienti del campionato.e cresciuto nel Legnano, dove con la squadra academy nel 2016/17 realizza 8.8 punti di media in C Silver. Ma e la stagione 2017/2018 che lo vede raggiungere i suoi picchi realizzativi, chiudendo a 17.8 punti di media il campionato. La sua crescita continua nel Legnano Knights, dove esordisce in A2 e poi in Serie B con la Sangiorgese Legnano, prima della prima esperienza fuori con la maglia della Pallacanestro Viola Reggio Calabria sempre in Serie B. Nell’ultima stagione, invece, ha giocato la prima meta della stagione in Serie C con Settimo, con cui ha chiuso con 10.