Royal etiquette | sapreste come comportarvi al cospetto di re Carlo?

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È vero: la probabilità di imbattersi, nel corso della vita, in un membro dellafamily britannica è assai rara. Sperar, però, non nuoce (sempre che non si sia anti-monarchici, of course). In fondo, neanche Meghan Markle immaginava che, un giorno, si sarebbe affacciata dal balcone di Buckingham Palace nelle vesti di duchessa. Lasciando il destino al suo corso, ecco alcuni consigli per non farsi trovare impreparati se mai dovesse accadere di incontrare qualche membro dei Windsor. Regole basilari del protocollo reale per non fare figuracce e, soprattutto, per non rischiare di diventare indimenticabili per i motivi sbagliati. Cosa fare davanti a un? Ipotizziamo un incontro vis-a-vis con un membro della famiglia reale. Re, ad esempio.