Lancia sassi ai residenti che lo rimproverano mentre ruba una bici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sorpresostavando unadavanti a un condominio da duenei confronti dei quali ha avuto una brusca reazione: li ha feriti colpendoli al volto con due, costringendoli a ricorrere al pronto soccorso. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio poco prima delle 15, all’altezza di un palazzo di via Guido Rossa, una trasversale di viale Umberto I. È stata allertata la questura, che ha inviato le volanti: gli agenti hanno arrestato poco dopo un 25enne di origine ghanese, indagato per rapina impropria aggravata, lesioni e porto d’armi per le quali non viene concessa la licenza (i). Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva preso la, quand’è stato sorpreso sul fatto dai cittadini: "Cosa stai facendo?". Il 25enne ha risposto ferendoli in viso con i