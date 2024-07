Timbrava in mutande Maxi risarcimento al vigile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)il cartellino in, ma l’exdi Sanremo Alberto Muraglia incassa la vittoria definitiva anche in Cassazione: non era un assenteista e non ha mai truffato lo Stato. Il Comune, che aveva presentato ricorso contro il reintegro del, ha dovuto dare tutti gli arretrati all’ex agente di polizia locale, circa 130mila euro. Un’altra battaglia ora riguarda l’ammontare del, che per i legali di Muraglia non ha contemplato le somme per ferie non godute, rivalutazione e interessi.