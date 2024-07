All’ottavo mese di gravidanza Picchia la compagna incinta Scatta il divieto di avvicinarla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) LUNGAVILLA (Pavia) Ora non può più avvicinarsi alla casa familiare a Lungavilla, dove domenica hato ladi. Il peruviano 49enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri intervenuti nell’abitazione mentre la donna è stata portata in ospedale per le conseguenze del pestaggio. Ha riportato lesioni non particolarmente gravi, giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi, e che soprattutto non avrebbero coinvolto anche il nascituro, messo però in serio pericolo dalla violenta condotta del padre, probabilmente salvato dall’istinto materno della vittima dell’aggressione che ha saputo preservarlo dai colpi inferti dal compagno. L’allarme ha fattore il cosiddetto Codice rosso a tutela delle vittime di simili reati di violenza di genere, con anche il necessario riserbo sulle indagini in corso.