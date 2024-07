Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024)22 LUGLIO ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULL APONTINA TRA POMEZIA ELI SVINCOLO PER LA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIOENSUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONESULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral