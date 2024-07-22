Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 17:45 (Di lunedì 22 luglio 2024) Viabilità 22 LUGLIO ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULL APONTINA TRA POMEZIA ELI SVINCOLO PER LA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 Roma TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE Roma SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 17:15 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULL APONTINA TRA POMEZIA ELI SVINCOLO PER LA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 ROMA TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE ROMA SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 16:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULL APONTINA TRA POMEZIA ELI SVINCOLO PER LA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 ROMA TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 22 LUGLIO ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO BREVI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA BREVI CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALIAMO CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI MENTRE SULLA A24 ROMA TERMAMO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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