Un tavolo per due grazie | ma muore al ristorante davanti alla fidanzata

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una tragedia si è verificata domenica 21 luglio in undi Rubbio di Lusiana Conco, un Comune sparso di circa quattromila abitanti in provincia di Vicenza. Fausto Crestan, 51enne di Marostica (Vicenza), è entrato nel locale per prenotare unper il pranzo con la compagna, ma subito dopo si è sentito male e si è accasciato a terra. L’uomo è morto poco dopo, nonostante l’intervento immediato dei sanitari.Leggi anche: Malore improvviso mentre gioca a calcetto con gli amici: morto un ragazzo di 33 anni “Buongiorno. Siamo in due, vorremmo pranzare”. Secondo quanto è emerso finora, Fausto Crestan è entrato nele si è avvicinato al banco per chiedere un, ma ha avuto un malore improvviso, accasciandosi sul pavimento. È morto pochi minuti dopoagli occhi della compagna.