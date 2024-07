’Quelli del Gombo amano la natura’ Oggi un tavolo nella sede del Parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Trovare la soluzione migliore ricordando che moltissimi frequentatori delhanno contribuito non a danneggiare lo stesso, bensì a tutelarlo e ripulirlo dai rifiuti del mare". A dirlo è Stefano Marietti, uno dei creatori del gruppo Whatsapp chiamato "Quelli del", creato dopo lo "scontro" tra politica e capitaneria di porto dopo il "sistematico allontanamento dei diportisti" da quel tratto di mare che si affaccia suldi San Rossore. La chat conta circa 600 persone tutti "amanti del mare della natura" scrive Marietti in una lettera indirizzata a La Nazione: "Questo – si - , dovrebbe far riflettere anche gli stessi ambientalisti e lo stesso Ente, ovvero che ogni persona scegliendo una giornata al, lo fa per amore della natura, scegliendo quel tratto di terra, piuttosto che la caotica città con il suo shopping".